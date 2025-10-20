Почему растут цены на тепличные помидоры?

Украинские производители интенсивно повышают отпускные цены на помидоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам аналитиков рынка, повышательный ценовой тренд в этом сегменте на внутреннем рынке Украины установился еще на предыдущей неделе.

Читайте также Лимоны начали дорожать: сколько стоят в супермаркетах Украины

Такую ситуацию специалисты связывают с достаточно существенным снижением предложения данной продукции на рынке из-за сезонного фактора на фоне достаточно высокого спроса на тепличные овощи.

Обратите внимание! Так, на данный момент эта продукция уже поступает в продажу в диапазоне 70 – 80 гривен за килограмм (1,68 – 1,92 доллара за килограмм), что в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В Украине не хватает томатов

Как отмечают участники рынка, поставки новых партий томатов из местных тепличных комбинатов на сегодня достаточно малообъемные и нестабильные.

Так, в большинстве стационарных тепличных комбинатах созревание овощей сильно замедлилось из-за похолодания в Украине, а поставки этой продукции из парниковых теплиц прекратилось вообще. Более того, компенсировать недостаток предложения местных тепличных овощей за счет импортной продукции продавцам пока не удается.

Важно! Как результат, на данный момент тепличные комбинаты Украины уже ведут реализацию помидоров в среднем на 16% дороже, чем во второй половине октября 2024 года. Однако ключевые игроки рынка отмечают, что подорожание местной продукции уже начало провоцировать рост поставок с внешнего рынка.

Какие цены на томаты в магазинах?

Согласно данным "Минфина", килограмм огурцов в супермаркетах стоит:

Novus 84,99 гривны;

Megamarket 86,90 гривны;

АТБ 99,89 гривны;

Сильпо 108,30 гривны;

Varus 99,90 гривны.

Цены на картофель в Польше упали: сколько стоит в Украине?