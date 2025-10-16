Какая цена на лимоны в магазинах?

Стоимость лимонов на плодоовощном рынке Украины весной 2025 года довольно стремительно росла, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

С мая по сентябрь этого года цена снова падала, однако сейчас стоимость килограмма лимонов поползла вверх. Если еще в сентябре средняя стоимость по рынку составляла около 100 гривен, то сейчас килограмм в среднем стоит 107,18 гривны.

Журналисты 24 Канала исследовали рынок лимонов в Украине. По данным "Минфина", сейчас в магазинах Украины такие цены на лимоны:

Metro 99,90 гривны за килограмм;

Novus 99,00 гривны за килограмм;

Auchan 99,90 гривны за килограмм;

Megamarket 129,90 гривны за килограмм;

АТБ 99,79 гривны за килограмм;

Сильпо 104,40 гривны за килограмм;

Varus 99,90 гривны за килограмм.

