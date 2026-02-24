Как за неделю изменились цены на овощи?

После небольшого повышения на прошлой неделе цены на морковь снова снизились до предыдущего уровня (с 9 – 15 до 9 – 13 гривен за килограмм), сообщает EastFruit. В то же время зеленый лук продолжил дешеветь (с 250 – 280 до 200 – 220 гривен за килограмм).

Смотрите также Украина потеряла часть рынка Польши: канадская голубика потеснила украинскую

По информации аналитиков, салат заметно подорожал в закупке (с 230 – 270 до 300 – 350 гривен за килограмм).

На фруктовом рынке преобладала тенденция к росту цен. Подорожали лимоны (с 110 – 120 до 120 – 130 гривен за килограмм) и апельсины (с 60 – 100 до 60 – 140 гривен за килограмм), а также хурма (с 65 – 105 до 95 – 105 гривен за килограмм) и бананы, которые продавались дороже, чем неделей ранее (с 60 – 65 до 65 65 до 65 – 75 гривен за килограмм).

Кроме того, выросла цена на садовую землянику (с 400 – 650 до 430 – 650 гривен за килограмм). В то же время гранаты подешевели (с 140 – 180 до 140 – 170 гривен за килограмм), а ценовой диапазон на мандарины расширился (с 70 – 130 до 60 – 150 гривен за килограмм).

Стоимость от семи гривен: в Украине подорожал популярный овощ: в Украине подорожал популярный овощ