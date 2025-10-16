Яка ціна на лимони у магазинах?
Вартість лимонів на плодоовочевому ринку України навесні 2025 року доволі стрімко зростала, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін".
З травня по вересень цього року ціна знову падала, однак наразі вартість кілограма лимонів поповзла вгору. Якщо ще у вересні середня вартість по ринку складала близько 100 гривень, то наразі кілограм у середньому коштує 107,18 гривні.
Журналісти 24 Каналу дослідили ринок лимонів в Україні. За даними "Мінфіну", наразі у магазинах України такі ціни на лимони:
Metro 99,90 гривні за кілограм;
Novus 99,00 гривні за кілограм;
Auchan 99,90 гривні за кілограм;
Megamarket 129,90 гривні за кілограм;
АТБ 99,79 гривні за кілограм;
Сільпо 104,40 гривні за кілограм;
Varus 99,90 гривні за кілограм.
