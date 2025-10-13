Как изменились цены на овощи?

В Украине продолжает дешеветь в Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста (6 – 12 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Снова начали снижаться цены на картофель (10 – 12 гривен за килограмм) и морковь (9 – 12 гривен за килограмм).

Смотрите также Стоимость тепличных помидоров растет: какие цены в магазинах

Существенное снижение предложения помидоров позволило продавцам повысить отпускные цены (20 – 50 гривен за килограмм). Четвертую неделю подряд растут цены на огурец (40 – 75 гривен за килограмм). Подорожал сладкий перец (55 – 70 гривен за килограмм). Цены на кабачок выросли, а баклажан продавался дешевле, чем неделей ранее.

Пекинская капуста подешевела (25 – 35 гривен за килограмм), брокколи подорожала (45 – 60 гривен за килограмм), а диапазон цен на цветную расширился (35 – 55 гривен за килограмм). Выросли цены на чеснок (70 – 140 гривен за килограмм). Зелень, кроме зеленого лука, подорожала.

Какие сейчас цены на фрукты?

Фруктово-ягодный сегмент отметился ростом цен на арбуз (8 – 15 гривен за килограмм) и дыню (30 – 40 гривен за килограмм). Черника продолжает дорожать (220 – 400 гривен за килограмм), а цены на малину немного снизились (200 – 400 гривен за килограмм).

Нектарин подорожал (80 – 110 гривен за килограмм), а стоимость персика уменьшилась (45 – 90 гривен за килограмм). Активные продажи сливы и винограда привели к снижению цен.

Интересно! Эксперты отметили, что цены на столовый виноград в Украине определяются поставками из-за рубежа.

Плохое качество и избыток снижают цены на лук: какая стоимость в супермаркете?