Почему капуста так сильно подешевела?

В Украине на этой неделе наметилась тенденция снижения цен на белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Такую ценовую ситуацию производители связывают с избытком продукции на рынке, причем значительную часть предложения составляет капуста среднепоздних сортов, которая не пригодна для закладки на хранение.

На данный момент цены на белокочанную капусту озвучиваются производителями в пределах от 5 до 10 гривен за килограмм (12 – 24 цента за килограмм), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что в большинстве хозяйств все еще продолжаются активные уборочные работы, в результате чего предложение на рынке растет. В то же время спрос на эту продукцию остается крайне низким. Оптовые компании и розничные сети готовы вести закупки исключительно мелким оптом, ссылаясь на очень ограниченный срок реализации, поскольку большинство фермеров предлагают к продаже капусту невысокого качества.

При этом стоит отметить, что сейчас цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем на 66% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при этом участники рынка не исключают, что цена на эту продукцию будет снижаться и в дальнейшем, поскольку многие хозяйства благодаря улучшению погодных условий активно ведут сбор урожая.

Важно! Как результат, постепенный рост поставок капусты на рынок будет заставлять аграриев и в дальнейшем уступать в цене, если ситуация с темпами сбыта не изменится.

Какова стоимость капусты в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", 1 килограмм капусты сейчас стоит:

Novus 11,89 гривны за килограмм;

Metro 10,19 гривны за килограмм;

Auchan 11,80 гривны за килограмм;

Megamarket 15,90 гривны за килограмм;

АТБ 11,89 гривны за килограмм;

Сильпо 16 гривен за килограмм.

