Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю?
В Украине вторую неделю подряд дешевеет лук лук (7 – 10 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Рост предложения белокочанной капусты заставляет продавцов также снижать отпускные цены (8 – 12 гривен за килограмм).
Стоимость моркови (10 – 12 гривен за килограмм) и картофеля (11 – 14 гривен за килограмм) стабилизировалась, в результате разброс цен уменьшился. Продолжают расти цены на огурец (35 – 50 гривен за килограмм). Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались кабачок (18 – 45 гривен за килограмм) и баклажан (38 – 45 гривен за килограмм).
Цветная и пекинская капуста подорожали, а цены на брокколи снизились (40 – 55 гривен за килограмм). В сегменте зелени подорожала зеленый лук (70 – 200 гривен за килограмм).
Обратите внимание! Фруктово-ягодный сегмент отметился резким ростом цен на малину (220 – 420 гривен за килограмм) и голубику (180 – 420 гривен за килограмм). Также подорожал нектарин (60 – 110 гривен за килограмм). Арбуз продолжил дешеветь (6 – 15 гривен за килограмм), а цены на дыню начали расти. Раннее яблоко подешевело (17 – 45 гривен за килограмм), а диапазон цен на виноград сократился.
В Украине продолжают дорожать огурцы: какие цены установились в магазинах?
Цены на тепличные огурцы в Украине выросли на 14% из-за ограниченного предложения и высокого спроса.
В супермаркетах Украины цены на огурцы варьируются от 24,90 до 79,90 гривен за килограмм.
Предложение огурцов на рынке несколько сократилось вследствие нестабильных выборок как в стационарных комбинатах, так и в пленочных теплицах.
В то же время спрос на огурцы оставался на достаточно высоком уровне.