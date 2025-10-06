Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень?

В Україні другий тиждень поспіль дешевшає цибуля (7 – 10 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Зростання пропозиції білокачанної капусти змушує продавців також знижувати відпускні ціни (8 – 12 гривень за кілограм).

Вартість моркви (10 – 12 гривень за кілограм) та картоплі (11 – 14 гривень за кілограм) стабілізувалася, в результаті розкид цін зменшився. Продовжують зростати ціни на огірок (35 – 50 гривень за кілограм). Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися кабачок (18 – 45 гривень за кілограм) та баклажан (38 – 45 гривень за кілограм).

Цвітна та пекінська капуста подорожчали, а ціни на броколі знизилися (40 – 55 гривень за кілограм). У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля (70 – 200 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Фруктово-ягідний сегмент відзначився різким зростанням цін на малину (220 – 420 гривень за кілограм) та лохину (180 – 420 гривень за кілограм). Також подорожчав нектарин (60 – 110 гривень за кілограм). Кавун продовжив дешевшати (6 – 15 гривень за кілограм), а ціни на диню почали зростати. Раннє яблуко подешевшало (17 – 45 гривень за кілограм), а діапазон цін на виноград скоротився.

