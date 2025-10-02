Ціни на цибулю повзуть вниз

Ціни на цибулю в Україні продовжують знижуватись уже другий тиждень поспіль, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Виробники повідомляють про помітне ослаблення попиту на цю продукцію, тоді як пропозиція на ринку продовжує збільшуватися.

На сьогодні фермери пропонують до продажу ці овочі в діапазоні 5 – 10 гривень за кілограм (12 – 24 центи за кілограм), залежно від якості та обсягів запропонованих партій, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Важливо! Експерти зазначають, що нинішні ціни на цибулю в Україні залишаються найнижчими як мінімум за останні 4 сезони

Чому так сильно здешевшала цибуля?

Причиною зміцнення негативних цінових тенденцій у даному сегменті експерти проєкту вважають збільшення пропозиції на ринку продукції середньої та низької якості. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, більшість фермерів нині продовжують знижувати відпускні ціни на наявні обсяги. Тим часом цибуля високої якості зараз рідко надходить у продаж, тому що виробники вважають за краще тримати її в сховищах в очікуванні вищих цін.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що нині цибуля в Україні вже реалізується в середньому на 40% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

Які ціни на цибулю у супермаркетах України?

За даними "Мінфіну" за кілограм цибулі у супермаркетах встановилися такі ціни:

Auchan 8,99 гривні за кілограм;

8,99 гривні за кілограм; Novus 8,89 гривні за кілограм;

8,89 гривні за кілограм; Megamarket 23,70 гривні за кілограм;

23,70 гривні за кілограм; АТБ 9,85 гривні за кілограм;

9,85 гривні за кілограм; VARUS 8,90 гривні за кілограм;

8,90 гривні за кілограм; Сільпо 8 гривень за кілограм.

Врожай цибулі впав у 4 рази через переміщення виробництва на Захід України