Чому цибуля наразі продовжує дешевшати?

З початку поточного тижня на українському ринку спостерігалося чергове зниження відпускних цін на цибулю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

Важливо! Основною причиною понижувального цінового тренду, за словами виробників, стало початок збирання пізніх сортів цибулі в північних та західних областях країни, що спричинило суттєве збільшення пропозиції даної продукції на ринку.

На сьогодні гуртові ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6 – 13 гривень за кілограм (15 – 31 цент за кілограм), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше. Аналітики зазначають, що фермери в цей час позбавляються переважно цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.

Зверніть увагу! На цю мить цибуля в Україні вже коштує в середньому на 24% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому багато гравців ринку відзначають суттєве скорочення врожаю якісної цибулі в поточному сезоні через несприятливі погодні умови.

Скільки коштує цибуля у супермаркетах?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на цибулю у великих мережах супермаркетів України. 1 кілограм цибулі, за даними "Мінфіну", коштує:

Auchan 10,90 гривні;

Novus 8,99 гривні;

Metro 12,40 гривні;

Megamarket 12,90 гривні;

АТБ 9,89 гривні;

Сільпо 9,90 гривні;

Varus 8,90 гривні.

