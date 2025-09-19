Цены на морковь снова начали падать

После месяца относительной стабильности цены на морковь в Украине начали заметно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. На данный момент торгово-закупочная деятельность на рынке моркови остается малоактивной, тогда как фермерам необходимо реализовывать достаточно большие объемы овощей.

По мнению экспертов, уборочная компания в украинских хозяйствах активно продолжается, и предложение корнеплодов на внутреннем рынке стремительно растет.

Обратите внимание! В сложившейся ситуации, производители вынуждены, снижать цены снижать цены на имеющиеся объемы моркови. Так, на данный момент они предлагают к продаже данные корнеплоды в диапазоне 6 – 13 гривен за килограмм (15 – 32 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий, предлагаемых, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам самих производителей, последние несколько недель на рынке моркови сохраняется избыток продукции. Продажа этих корнеплодов на сегодняшний день ведется неактивно и исключительно малообъемными партиями. Кроме того, давление на цены стремительно растет предложение моркови на рынке.

Важно! Эксперты отмечают, что сейчас морковь в Украине уже реализуется в среднем на 35% дешевле, чем в начале осени 2024 года. При этом фермеры пока не ожидают улучшения ситуации, поскольку предложение овощей на рынке на сегодняшний день чрезмерное, а уборочная кампания в стране продолжается.

Сколько стоит морковь в магазинах?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на морковь в популярных супермаркетах Украины:

Морковь, 1 килограмм

У Metro , по данным "Минфин" морковь стоит 9,90 гривны;

, по данным "Минфин" морковь стоит 9,90 гривны; Novus 10,89 гривны;

10,89 гривны; Megamarket 15,90 гривны;

15,90 гривны; Ашан 9,90 гривны;

9,90 гривны; АТБ 10,89 гривны;

10,89 гривны; Varus 10,90 гривны;

10,90 гривны; Сильпо 13,10 10 гривны.

