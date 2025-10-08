Украинские картофелеводы бьют рекорды

Начальник управления Департамента агропромышленного развития Волынской ОГА Александр Кныш во время Дня поля рассказал, что в этом году в Волынской области картофелем засадили 80 тысяч гектар, с которых ожидают собрать 1 миллион тонн урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

Он также отметил, что 99% картофеля на Волыни выращивают крестьяне, 1% – фермеры. Александр Кныш уточнил, что валовой сбор обеспечит потребности местного населения и других регионов.

В то же время во время мероприятия польский фермер Петр Кушель заявил, что в Украине есть потенциал для высокой урожайности картофеля, ведь здесь лучшие почвы в Европе.

Мы в этом году увидели это в Борисполе, где некоторые сорта дали по 80 – 100 тонн с гектара. Это что-то невероятное для Польши или Германии,

– сказал фермер.

Сколько стоит картофель в магазинах Украины?

По данным "Минфина", килограмм картофеля стоит:

Metro 13,80 гривны;

13,80 гривны; Auchan 14,40 гривны;

14,40 гривны; Мегамаркет 18,90 гривны;

18,90 гривны; АТБ 13,45 гривны;

13,45 гривны; Сильпо 1,68 гривны;

1,68 гривны; Варус 14,60 гривны.

