Українські картоплярі б'ють рекорди
Начальник управління Департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА Олександр Книш під час Дня поля розповів, що цього року у Волинскій області картоплею засадили 80 тисяч гектар, з яких очікують зібрати 1 мільйон тонн урожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне".
Читайте також Фрукти подорожчали у 2 рази: що з цінами на овочі
Він також зауважив, що 99% картоплі на Волині вирощують селяни, 1% – фермери. Олександр Книш уточнив, що валовий збір забезпечить потреби місцевого населення та інших регіонів.
Водночас під час заходу польський фермер Пьотр Кушель заявив, що в України є потенціал для високої врожайності картоплі, адже тут найкращі ґрунти в Європі.
Ми цього року побачили це в Борисполі, де деякі сорти дали по 80 – 100 тонн з гектара. Це щось неймовірне для Польщі чи Німеччини,
– сказав фермер.
Скільки коштує картопля у магазинах України?
За даними "Мінфіну", кілограм картоплі коштує:
- Metro 13,80 гривні;
- Auchan 14,40 гривні;
- Megamarket 18,90 гривні;
- АТБ 13,45 гривні;
- Сільпо 1,68 гривні;
- Varus 14,60 гривні.
Чи варто купувати в запас: що буде далі з цінами на картоплю?
Експерти стверджують, що причин для подорожчання картоплі цієї осені немає, оскільки врожай на рівні минулого року або трохи кращий.
Європейський гарний врожай тисне на український ринок, що зменшує ймовірність дефіциту картоплі, як в минулому році.