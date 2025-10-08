Українські картоплярі б'ють рекорди

Начальник управління Департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА Олександр Книш під час Дня поля розповів, що цього року у Волинскій області картоплею засадили 80 тисяч гектар, з яких очікують зібрати 1 мільйон тонн урожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне".

Він також зауважив, що 99% картоплі на Волині вирощують селяни, 1% – фермери. Олександр Книш уточнив, що валовий збір забезпечить потреби місцевого населення та інших регіонів.

Водночас під час заходу польський фермер Пьотр Кушель заявив, що в України є потенціал для високої врожайності картоплі, адже тут найкращі ґрунти в Європі.

Ми цього року побачили це в Борисполі, де деякі сорти дали по 80 – 100 тонн з гектара. Це щось неймовірне для Польщі чи Німеччини,

– сказав фермер.

Скільки коштує картопля у магазинах України?

За даними "Мінфіну", кілограм картоплі коштує:

Metro 13,80 гривні;

13,80 гривні; Auchan 14,40 гривні;

14,40 гривні; Megamarket 18,90 гривні;

18,90 гривні; АТБ 13,45 гривні;

13,45 гривні; Сільпо 1,68 гривні;

1,68 гривні; Varus 14,60 гривні.

Чи варто купувати в запас: що буде далі з цінами на картоплю?