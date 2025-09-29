Ціни на картоплю впали

Експерт компанії Expert Agroteh Сергій Алба розповів, що у поточному році фермери Причорноморського регіону отримали високий урожай картоплі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Logos Press. В результаті ціни на неї вже оновили трирічний мінімум.

Читайте також Деякі овочі в Україні почали дорожчати: як змінилися ціни на ринку за тиждень

Він зазначив, що велика кількість спеціалізованих картоплярських господарств Молдови отримали врожайність картоплі близько 70 – 80 тонн з гектара. Тобто товарний ресурс на поточний сезон тільки великих сільгосппідприємств оцінюється в багато десятків, якщо не сотні тисяч тонн картоплі.

Експерт підкреслив, що останніми роками в Молдові площі під картоплею знижувалися, але якщо припустити, що поточного року вони склали 15 тисяч гектар, з яких лише третина знаходиться у професійних господарствах, то місцеве виробництво картоплі в Молдові цього року перевищить 200 тисяч тонн. З цього обсягу не менше двох третин можна буде віднести до категорії товарної картоплі.

Зверніть увагу! На цю мить максимальна закупівельна гуртова ціна фермерської картоплі в Молдові становить у середньому близько 4,5 – 5,5 лея за кілограм (11 – 14 гривень за кілограм). Водночас у вересні минулого року ціна була в 1,5 раза вищою.

Що з цінами на картоплю в Україні?

У сусідній Україні за картоплю трейдери пропонують фермерам ще менше, у перерахунку на валюту РМ – близько 3,1 – 3,2 лея за кілограм (7 – 8 гривень).

За даними "Мінфіну", ціни на картоплю у супермаркетах коливаються від 12,90 до 18,90 гривні за кілограм.

Однак у короткостроковій перспективі постачання ще дешевшої української картоплі на молдовський гуртовий ринок малоймовірні через дорогу логістику,

– говорить фахівець.

Він додає, що значні обсяги картоплі молдовські фермери закладають на зберігання в надії на підвищення цін у холодний період року.

Цибуля в Україні почала дешевшати: скільки коштує кілограм у супермаркеті?