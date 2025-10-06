Будет ли значительное подорожание тыквы этой осенью?
Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев рассказал, что речь идет не просто об изменениях цен на тыкву, а о переходе культур из кормового сегмента в коммерческий, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Это, по его словам, создает новые вызовы и возможности для агробизнеса.
По наблюдениям Хорева, прямых данных мониторинга непосредственно по тыкве не хватает, поэтому составить точное сравнение с прошлым годом сложно. Однако рынок уже демонстрирует признаки структурных изменений: те сорта тыкв, которые ранее выращивались прежде всего для кормовых целей, постепенно вытесняются специальными сортами, нацеленными на кулинарное использование – в частности, те, что популярны в европейских сетях (например, баттернат).
Обратите внимание! Сейчас спрос превышает предложение на такие рыночные сорта, поскольку немного производителей специализируются на этом. Соответственно рост цены на тыкву становится неотъемлемой частью такого перехода с "сельскохозяйственного" на "потребительский" сегмент.
Что влияет на изменение цены тыквы?
В результате даже небольшое повышение спроса на "потребительскую" тыкву или прогнозируемый рост внутреннего потребления может вызвать высокий отклик в цене. Это хорошо видно из примера моркови или огурцов, где ценовые изменения были резкими и заметными немедленно.
Важно! Один из рисков для украинских производителей: если цена тыквы слишком стремительно пойдет вверх, конкуренция на европейских рынках станет жестче. Украине придется балансировать между внутренним спросом и экспортом, сохраняя конкурентоспособность.
Кроме того, потребительские сети и ритейлеры могут отказаться покупать дорого, если маржа слишком узкая. Поэтому многое будет зависеть от стратегий закупок, контрактов и прогнозирования урожая.
Интересно! По словам экспертов, для стабильности рынка тыквы необходимо увеличивать производственные площади под рыночные сорта и совершенствовать логистику и охладительные цепи. Это позволит постепенно уменьшить дисбаланс между спросом и предложением.
Сколько стоит тыква в магазинах Украины?
Журналисты 24 Канала исследовали цены на тыквы в магазинах Украины. Тыква "Баттернат", 1килограмм:
- АТБ 17,95 гривны;
- Сильпо 18 гривен;
- Varus 17,90 гривны.
В Украине продолжают дорожать огурцы: какие цены установились в магазинах?
Цены на тепличные огурцы в Украине выросли на 14% из-за ограниченного предложения и высокого спроса.
В супермаркетах Украины цены на огурцы варьируются от 24,90 до 79,90 гривен за килограмм.