Будет ли значительное подорожание тыквы этой осенью?

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев рассказал, что речь идет не просто об изменениях цен на тыкву, а о переходе культур из кормового сегмента в коммерческий, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Это, по его словам, создает новые вызовы и возможности для агробизнеса.

По наблюдениям Хорева, прямых данных мониторинга непосредственно по тыкве не хватает, поэтому составить точное сравнение с прошлым годом сложно. Однако рынок уже демонстрирует признаки структурных изменений: те сорта тыкв, которые ранее выращивались прежде всего для кормовых целей, постепенно вытесняются специальными сортами, нацеленными на кулинарное использование – в частности, те, что популярны в европейских сетях (например, баттернат).

Обратите внимание! Сейчас спрос превышает предложение на такие рыночные сорта, поскольку немного производителей специализируются на этом. Соответственно рост цены на тыкву становится неотъемлемой частью такого перехода с "сельскохозяйственного" на "потребительский" сегмент.

Что влияет на изменение цены тыквы?

В результате даже небольшое повышение спроса на "потребительскую" тыкву или прогнозируемый рост внутреннего потребления может вызвать высокий отклик в цене. Это хорошо видно из примера моркови или огурцов, где ценовые изменения были резкими и заметными немедленно.

Важно! Один из рисков для украинских производителей: если цена тыквы слишком стремительно пойдет вверх, конкуренция на европейских рынках станет жестче. Украине придется балансировать между внутренним спросом и экспортом, сохраняя конкурентоспособность.

Кроме того, потребительские сети и ритейлеры могут отказаться покупать дорого, если маржа слишком узкая. Поэтому многое будет зависеть от стратегий закупок, контрактов и прогнозирования урожая.

Интересно! По словам экспертов, для стабильности рынка тыквы необходимо увеличивать производственные площади под рыночные сорта и совершенствовать логистику и охладительные цепи. Это позволит постепенно уменьшить дисбаланс между спросом и предложением.

Сколько стоит тыква в магазинах Украины?

Журналисты 24 Канала исследовали цены на тыквы в магазинах Украины. Тыква "Баттернат", 1килограмм:

АТБ 17,95 гривны;

17,95 гривны; Сильпо 18 гривен;

18 гривен; Varus 17,90 гривны.

