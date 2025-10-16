В Польше избыток картофеля в избытке

Польские фермеры оказались на грани убытков из-за рекордного перепроизводства картофеля – цены упали до исторического минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fakt.pl. Производители требуют от правительства срочного вмешательства.

Читайте также Цены на овощи в Украине изменились разнопланово: что больше всего подорожало

По данным Главного статистического управления Польши, в этом году производство картофеля выросло на 15% по сравнению с прошлым годом и превысило 6,8 млн тонн. Однако избыток урожая привел к стремительному падению закупочных цен.

В Лодзинском воеводстве за килограмм в опте платят лишь 25 грошей, а иногда – даже 5 грошей (примерно 0,5 грн), то есть 50 злотых за тонну. В то же время в магазинах картофель стоит около 2 злотых за килограмм (22,86 грн/кг).

Фермеры требуют от властей помощи

С призывом о срочных мерах стабилизации к министру сельского хозяйства Стефану Крайевскому обратилась Изба сельского хозяйства Лодзинского воеводства. Фермеры требуют государственного вмешательства – в частности, интервенционного выкупа или компенсаций за хранение.

Министр Крайевский заявил: "Бюджет государства не из резины. Наибольшие средства сейчас направляются на вооружение польской армии и безопасность страны". В качестве возможной формы помощи правительство предлагает льготные оборотные кредиты.

Анджей Пшепюра с Великопольской сельскохозяйственной палаты объясняет, что нынешний кризис – следствие прошлогодних высоких цен, из-за которых фермеры расширили площади посадок. Лучше всего сейчас чувствуют себя хозяйства, которые имеют контракты с перерабатывающими предприятиями на производство фритюров и чипсов.

Эксперт рынка с Бронишевского оптового центра Мацей Кмера добавляет: "Картофеля на рынке слишком много, фермеры ее не хранят, потому что не имеют где, поэтому продают сразу после уборки".

Обратите внимание! Несмотря на дешевизну на оптовом рынке, потребители не увидят снижения цен в магазинах: доля сырья составляет лишь 11% от конечной стоимости. Польша остается четвертым производителем картофеля в Европейском Союзе после Германии, Франции и Нидерландов.

Сколько картофель стоит в Украине?

По данным "Минфина", цены за килограмм картофеля в украинских супермаркетах сейчас такие:

Metro 13,80 гривны за килограмм;

Auchan 14,99 гривны за килограмм;

Megamarket 24,90 гривны за килограмм;

АТБ 16,80 гривны за килограмм;

Сильпо 16,80 гривны за килограмм.

Стоимость тепличных помидоров растет: какие цены в магазинах?