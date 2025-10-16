У Польщі надлишок картоплі

Польські фермери опинилися на межі збитків через рекордне перевиробництво картоплі – ціни впали до історичного мінімуму, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fakt.pl. Виробники вимагають від уряду термінового втручання.

За даними Головного статистичного управління Польщі, цьогорічне виробництво картоплі зросло на 15% порівняно з минулим роком і перевищило 6,8 млн тонн. Проте надлишок урожаю призвів до стрімкого падіння закупівельних цін.

У Лодзькому воєводстві за кілограм у гурті платять лише 25 грошів, а подекуди – навіть 5 грошів (приблизно 0,5 грн), тобто 50 злотих за тонну. Водночас у магазинах картопля коштує близько 2 злотих за кілограм (22,86 грн/кг).

Фермери вимагають від влади допомоги

Із закликом про термінові заходи стабілізації до міністра сільського господарства Стефана Крайєвського звернулася Ізба сільського господарства Лодзького воєводства. Фермери вимагають державного втручання – зокрема, інтервенційного викупу або компенсацій за зберігання.

Міністр Крайєвський заявив: "Бюджет держави не з гуми. Найбільші кошти зараз спрямовуються на озброєння польської армії та безпеку країни". Як можливу форму допомоги уряд пропонує пільгові оборотні кредити.

Анджей Пшепюра з Великопольської сільськогосподарської палати пояснює, що нинішня криза – наслідок минулорічних високих цін, через які фермери розширили площі посадок. Найкраще зараз почуваються господарства, які мають контракти з переробними підприємствами на виробництво фритюрів і чипсів.

Експерт ринку з Бронішівського оптового центру Мацей Кмера додає: "Картоплі на ринку надто багато, фермери її не зберігають, бо не мають де, тому продають одразу після збирання".

Зверніть увагу! Попри дешевизну на гуртовому ринку, споживачі не побачать зниження цін у магазинах: частка сировини становить лише 11% від кінцевої вартості. Польща залишається четвертим виробником картоплі в Європейському Союзі після Німеччини, Франції та Нідерландів.

Скільки картопля коштує в Україні?

За даними "Мінфіну", ціни за кілограм картоплі в українських супермаркетах наразі такі:

Metro 13,80 гривні за кілограм;

Auchan 14,99 гривні за кілограм;

Megamarket 24,90 гривні за кілограм;

АТБ 16,80 гривні за кілограм;

Сільпо 16,80 гривні за кілограм.

