Цены на овощи довольно заметно упали на рынках Украины. Цены пошли вниз благодаря интенсивному поступлению продукции нового урожая.

Какие продукты подешевели больше всего?

Цены на овощи в июле 2025 года снизились больше всего среди пищевых продуктов – на 23,9%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный научный центр "Институт аграрной экономики". В июле 2025 года благодаря массовому поступлению на рынок продукции нового урожая ощутимо подешевели свекла (-55,3%), лук (-44,8%) и морковь (-37,9%), а также капуста (-24,5%).

Читайте также Ягоды начали дорожать: как за неделю изменились цены на плодоовощном рынке Украины

Среди других пищевых продуктов снижение продемонстрировал только сахар, цены на который упали на 2,8%. Вероятной причиной является уменьшение спроса из-за неурожая ягод и косточковых фруктов, пострадавших от весенних заморозков,

– говорит директор "Института аграрной экономики" Юрий Лупенко.

Что подорожало за прошлый месяц?

Зато потребительские цены на некоторые товары в июле выросли, в частности на фрукты (+1,7%), яйца (+1,5%), макаронные изделия, а также мясо и мясопродукты (по +1,4% соответственно). Цены на другие продукты питания выросли в пределах процента – от 0,2% на сливочное масло и до 0,9% на хлеб.

Обратите внимание! В годовом измерении, по сравнению с июлем 2024 года, по словам Юрия Лупенко потребительские цены на продукты питания выросли на 22,5%. В частности, яйца подорожали на 82,4%, фрукты – на 52,1%, масло подсолнечное – на 30,4%, мясо и мясопродукты – на 24,2%.

В январе – июле 2025 года, против аналогичного периода прошлого года, больше всего подорожали яйца – на 41,3%, подсолнечное масло – на 32,3%, а также овощи, масло и фрукты – на 30%.

Важно! Наиболее ощутимым фактором инфляции в Украине остаются потребительские цены на продукты питания. В ближайшие месяцы их дальнейший рост, особенно на овощи, будет сдерживаться поступлением нового урожая. В то же время по продукции плодово-ягодных культур, где уже однозначно произойдет уменьшение производства, рост потребительских цен продолжится.