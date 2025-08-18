Огурцы дешевеют в Украине

В течение двух предыдущих недель цены на тепличные огурцы в Украине стремительно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. На данный момент ценовые тенденции в этом сегменте кардинально изменились.

Главной причиной нового негативного ценового тренда стало увеличение предложения продукции на внутреннем рынке. Как и прогнозировали участники рынка, на этой неделе большинство украинских тепличных комбинатов начали уборку урожая нового оборота огурца.

Обратите внимание! По словам представителей тепличных комбинатов, еще одним фактором, который повлиял на пересмотр цен в сторону снижения, был крайне низкий спрос на эту продукцию. Также причиной негативного ценового тренда стали качественные характеристики данной продукции, которые зачастую не устраивали покупателей, что стало причиной значительного снижения темпов сбыта.

В результате на сегодня тепличные огурцы поступают в продажу по 25 – 45 гривен за килограмм (0,60 – 1,09 доллара за килограмм), что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Важно! При этом, на данный момент цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 32% ниже, чем в середине августа 2024 года. В то же время представители тепличных комбинатов не питают особых иллюзий по этому поводу и уверены, что тенденция снижения отпускных цен в данном сегменте будет преобладать и в ближайшее время.