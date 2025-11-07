Цены на огурцы начали снижаться

На этой неделе продавцы вынуждены снижать отпускные цены на огурцы в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам операторов рынка, существенное повышение цен на тепличные огурцы в Украине в течение нескольких месяцев в результате негативно сказалось на спросе, и, соответственно, на темпах сбыта имеющихся партий продукции.

Сезон реализации местной продукции в Украине уже фактически завершился, а основное предложение на внутреннем рынке составляет импортные тепличные овощи. Так, на сегодняшний день диапазон оптовых цен на огурцы в Украине варьируется в пределах 80 – 105 гривен за килограмм, тогда как в предыдущий период удавалось вести продажи по более высоким ценам, 100 – 120 гривен за килограмм.

В результате за неделю отпускные цены на эти овощи снизились в среднем на 17%. Кроме того, дополнительным фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.

При этом большинство продавцов предполагают, что цены на импортные огурцы будут снижаться и в дальнейшем из-за постепенного роста предложения данной продукции на украинском рынке.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сейчас тепличные огурцы в Украине поступают в продажу в среднем на 18% дешевле, чем в начале ноября прошлого года.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в украинских супермаркетах установились такие цены за килограмм огурцов:

Novus 159 гривен;

159 гривен; Metro 83,10 гривны;

83,10 гривны; АТБ 89,95 гривны;

89,95 гривны; Varus 129,90 гривны;

129,90 гривны; Сильпо 149 гривен.

