Почему и в дальнейшем снижаются цены на лук?

Украинские фермеры на этой неделе вынуждены снижать отпускные цены на лук, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам продавцов, негативный ценовой тренд обусловлен сразу несколькими факторами.

Прежде всего спрос на лук существенно упал. В то же время предложение овощей на рынке заметно увеличилось. Мелкие хозяйства начали активно распродавать продукцию из необорудованных хранилищ и готовы идти на уступки, надеясь реализовать имеющиеся объемы до наступления холодов. Сейчас украинские производители готовы отгружать лук по 5 – 10 гривен за килограмм, что в среднем на 25% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Реализаторы сообщают о заметном ослаблении спроса на эти овощи, тогда как предложение этой продукции на рынке продолжает увеличиваться. Рост предложения обусловлен желанием фермеров как можно быстрее избавиться от овощей среднего и низкого качества. В то же время спрос на такую продукцию остается сравнительно невысоким, в основном такой лук покупают сети и перекупщики для текущих продаж, поскольку для длительного хранения он практически непригоден.

Эксперты отмечают, что сегодня лук в Украине уже поступает в продажу в среднем на 41% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Приобретение качественных овощей, по словам участников рынка, на данный момент достаточно сложное, поскольку многие производители заложили такую продукцию на хранение и планируют ее реализацию исключительно в зимний период.

Сколько стоит лук в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", в украинских сетях супермаркетов установились такие цены на лук:

Auchan 7,99 гривны за килограмм;

7,99 гривны за килограмм; Novus 7,49 гривны за килограмм;

7,49 гривны за килограмм; Megamarket 10,90 гривны за килограмм;

10,90 гривны за килограмм; АТБ 6,49 гривны за килограмм;

6,49 гривны за килограмм; Сильпо 11 гривен за килограмм;

11 гривен за килограмм; Varus 6,90 гривны за килограмм.

