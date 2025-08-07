Цены на помидоры на украинском рынке в этом году довольно нестабильны из-за целого ряда факторов. Однако сейчас стоимость овоща снова начала падать.

Что побуждает к снижению цен на томаты?

Аналитики говорят, что на этой неделе в Украине установились новые негативные ценовые тенденции на тепличные помидоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Во многих областях страны погода стабилизировалась, что позволило возобновить кампанию по сбору грунтовых и тепличных томатов.

Сегодня уборка ведется практически повсеместно, в свою очередь давление на рынок с каждым днем усиливается, поскольку спрос со стороны потребителей, по оценкам фермеров, остается низком уровне.

Обратите внимание! Сейчас цены на качественные томаты просели до 40 – 55 гривен за килограмм (0,96 – 1,32 доллара за килограмм), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. И производители, и оптовые компании объясняют проблемы с реализацией продукции из открытого грунта низким качеством томата.

Растения сильно страдают от засухи и жары, плоды повреждены солнечными ожогами, на них нередко появляются трещины, что снижает товарный вид продукции.

Важно! Аналитики добавляют, что несмотря на снижение цен на тепличные помидоры, эта продукция на сегодня предлагается к продаже на украинском рынке в среднем на 69% дороже, чем год назад. Такую ситуацию украинские производители объясняют снижением производства этой продукции в стране.