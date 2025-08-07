Ціни на помідори на українському ринку цього року доволі нестабільні через цілу низку факторів. Однак наразі вартість овочу знову почала падати.

Що спонукає до зниження цін на томати?

Аналітики говорять, що цього тижня в Україні встановилися нові негативні цінові тенденції на тепличні помідори, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. У багатьох областях країни погода стабілізувалася, що дозволило відновити кампанію зі збирання ґрунтових та тепличних томатів.

Сьогодні збирання ведеться практично повсюдно, своєю чергою тиск ринок з кожним днем посилюється, оскільки попит із боку споживачів, за оцінками фермерів, залишається низькому рівні.

Зверніть увагу! Нині ціни на якісні томати просіли до 40 – 55 гривень за кілограм (0,96 – 1,32 долара за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. І виробники, і гуртові компанії пояснюють проблеми з реалізацією продукції з відкритого ґрунту низькою якістю томату.

Рослини сильно страждають від посухи та спеки, плоди пошкоджені сонячними опіками, на них нерідко з'являються тріщини, що знижує товарний вид продукції.

Важливо! Аналітики додають, що попри зниження цін на тепличні помідори, ця продукція на сьогодні пропонується до продажу на українському ринку в середньому на 69% дорожче, ніж рік тому. Таку ситуацію українські виробники пояснюють зниженням виробництва цієї продукції у країні.