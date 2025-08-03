У скільки обійдеться консервація помідор влітку 2025 року?

З урахуванням середніх та мінімальних цін на продукти станом на серпень 2025 року 24 Канал підрахував, яку вартість доведеться витратити на консервацію помідор за традиційним рецептом.

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Відтак, одна 3-літрова банка вимагає таких інгредієнтів:

2 кілограми помідор,

1 літр води,

6 столових ложок цукру,

1 столова ложка солі,

столовий оцет 9% 80 мілілітрів,

3 лаврових листи,

10 горошин духмяного перцю,

6 зубчиків часнику.

Втім якщо готувати одразу на 3 таких банки, то пропорції доведеться збільшити у 3 рази: 6 кілограмів помідорів, 3 літри води, 18 столових ложок цукру (десь 360 грамів), 3 столових ложок солі (60 грамів), 240 мілілітрів столового оцту 9%, 9 лаврових листів (не більше 1 грама), 30 горошин духмяного перцю (3 грами) й 18 зубчиків часнику (150 грамів).

На основі цін, які були взяті для розрахунку, загальна сума виглядає так:

За 6 кілограмів помідор доведеться віддати в середньому 546 гривень (середня ціна червоних помідорів становить 91 гривня за кілограм),

За сіль натомість не більше 1 гривні (мінімальна ціна за кілограм стартує від 13,19 гривні),

Цукор обійдеться в 12,2 гривні (за кілограм – від 34 гривень),

Перець духмяний – 4,35 гривні (пачка перцю в горошок коштує 14,50 гривні за 10 грамів),

Лаврові листи коштуватимуть десь 1,12 гривні, адже пачка всього 11,19 гривні за 10 грамів,

Оцет столовий 9% коштуватиме майже 7 гривень (за літр 28 гривень),

Часник вийде 18 гривень (за кілограм треба віддати десь 176,4 гривні).

Тобто загалом законсервувати 3 банки помідор по 3 літри коштуватиме у серпні 2025 року майже 590 гривень, а витрати на одну 3-літрову банку будуть на рівні трішки більше, ніж 196 гривень.

Зверніть увагу! Усі ціни є середніми або мінімальними станом на серпень 2025 року. У різних супермаркетах чи ринках вартість може відрізнятися, тож кінцева сума витрат може бути як нижчою, так і вищою.