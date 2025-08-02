Скільки коштуватиме яблучне варення у приготуванні?

Як підрахував 24 Канал, орієнтовна вартість для приготування 6 банок яблучного варення буде на рівні 609 гривень, тобто одна банка у 0,5 літра обійдеться в 101,6 гривні.

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Які інгредієнти потрібно для консервації яблучного варення:

Яблука – середня ціна за кілограм десь 79,49 гривні,

Цукор – середня ціна майже 34 гривні за кілограм,

Цукерки "Барбарис" – орієнтовно 130 гривень за кілограм.

Лимон – 111,40 гривні за кілограм.

Для приготування 6 банок варення по 0,5 літра, тобто 3 літрів варення, потрібно 5 кілограмів яблук, адже з одного кілограма виходить десь орієнтовно 600 – 700 мілілітрів варення. Також потрібно від 3 до 4 кілограмів цукру та 600 грамів цукерок "Барбарис".

До того ж знадобиться 1 лимон (від 120 до 140 грамів) для того, щоб захистити варення від цвілі й зберегти яскравий колір варення.

У скільки обійдуться інгредієнти для варення Найдорожчими продуктами стануть яблука, за 5 кілограмів яких треба віддати десь 397,45 гривні. Цукор коштуватиме в середньому 119 гривень. "Барбарис" коштуватиме 78 гривень за 600 грамів, а один лимон обійдеться в 15 гривень.

Довідково: ціни на продукти, що вказані за кілограм, є середніми, а тому можуть відрізнятися залежно від вартості у різних супермаркетах.