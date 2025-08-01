По скільки будуть яблука цього року?

Як розповів голова громадської спілки "Укрсадвинпром", Володимир Печко, в Україні сезон яблук розпочинається з вересня по листопад, а збір ранніх сортів яблук починається у серпні, передає 24 Канал з посиланням на УНН.

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Водночас експерт зауважив, що на високий урожай яблук цього року не варто очікувати, адже садовину не вдалося захистити від поганих погодних умов.

Врожай у цьому році буде приблизно на рівні минулого року – небагато яблук в цьому році. Так само, як і в минулому році, буде мало якісного яблука. Так відбувається через погодні умови,

– пояснює Печко.

Враховуючи не високий вражай ціни на яблука наступного року можуть подорожчати, хоч спершу показуватимуть спад ціни через велику кількість літніх яблук на ринку.

Зверніть увагу! За кілограм яблук у 2024 році потрібно було віддати в середньому від 70 до 80 гривень. Наступного року, прогнозує експерт, можна очікувати приблизно таких же цін, хоч є сподівання, що ціни на яблука не поб'ють рекорду щодо вартості.