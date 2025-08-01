По сколько будут яблоки в этом году?

Как рассказал председатель общественного союза "Укрсадвинпром", Владимир Печко, в Украине сезон яблок начинается с сентября по ноябрь, а сбор ранних сортов яблок начинается в августе, передает 24 Канал со ссылкой на УНН.

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В то же время эксперт отметил, что на высокий урожай яблок в этом году не стоит ожидать, ведь садоводство не удалось защитить от плохих погодных условий.

Урожай в этом году будет примерно на уровне прошлого года – немного яблок в этом году. Так же, как и в прошлом году, будет мало качественного яблока. Так происходит из-за погодных условий,

– объясняет Печко.

Учитывая не высокий урожай цены на яблоки в следующем году могут подорожать, хотя сначала будут показывать спад цены из-за большого количества летних яблок на рынке.

Обратите внимание! За килограмм яблок в 2024 году нужно было отдать в среднем от 70 до 80 гривен. В следующем году, прогнозирует эксперт, можно ожидать примерно таких же цен, хотя есть надежда, что цены на яблоки не побьют рекорда по стоимости.