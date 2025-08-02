Сколько будет стоить яблочное варенье в приготовлении?

Как подсчитал 24 Канал, ориентировочная стоимость для приготовления 6 банок яблочного варенья будет на уровне 609 гривен, то есть одна банка в 0,5 литра обойдется в 101,6 гривны.

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Какие ингредиенты нужно для консервации яблочного варенья:

Яблоки – средняя цена за килограмм где-то 79,49 гривны,

Сахар – средняя цена почти 34 гривны за килограмм,

Конфеты "Барбарис" – ориентировочно 130 гривен за килограмм.

Лимон – 111,40 гривны за килограмм.

Для приготовления 6 банок варенья по 0,5 литра, то есть 3 литров варенья, нужно 5 килограммов яблок, ведь из одного килограмма получается где-то ориентировочно 600 – 700 миллилитров варенья. Также нужно от 3 до 4 килограммов сахара и 600 граммов конфет "Барбарис".

К тому же понадобится 1 лимон (от 120 до 140 граммов) для того, чтобы защитить варенье от плесени и сохранить яркий цвет варенья.

Во сколько обойдутся ингредиенты для варенья Самыми дорогими продуктами станут яблоки, за 5 килограммов которых надо отдать где-то 397,45 гривны. Сахар будет стоить в среднем 119 гривен. "Барбарис" будет стоить 78 гривен за 600 граммов, а один лимон обойдется в 15 гривен.

Справочно: цены на продукты, указанные за килограмм, являются средними, а потому могут отличаться в зависимости от стоимости в разных супермаркетах.