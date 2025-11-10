Украинская соя подорожала, однако остается самой дешевой в мире

Цены на украинскую сою пока все еще самые дешевые в мире. Впрочем, покупатели в мире готовы платить довольно высокие цены.

Почему украинская соя все еще такая дешевая?

Несмотря на то, что украинская соя продолжает добавлять в цене, она все же остается самой дешевой в мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Это, по мнению аналитиков, открывает потенциал для дальнейшего роста в ближайшее время.

Так, специалисты отмечают, что котировки на базисе CIF в пересчете соответствовали 415 – 420 долларам за тонну CPT морские порты.

Покупатели на внутреннем рынке СРТ удерживают сдержанные цены на фоне имеющегося предложения. На западной границе также наблюдается рост цен, а европейские покупатели готовы платить агрессивнее, особенно за сою с гарантированным EUDR-комплаенсом,

– отметили специалисты.

В то же время со стороны Европы спрос сосредоточен на периоде поставки с января 2026 года.

Цены европейских покупателей на границе находятся в пределах 380 евро за тонну.

Спотовый индекс цены сои ГМО на экспорт с поставкой в течение 30 дней повысился еще на 6 долларов без НДС – до 405 долларов за тонну.

Спотовый индекс цены сои ГМО для переработки также вырос на 4 доллара – до 444 долларов за тонну с НДС.

Премия за сою не-ГМО остается стабильной – 45 долларов за тонну.

Укрепление цен на американскую сою прямо влияет на украинских производителей