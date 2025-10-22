От 100 тысяч за гектар: в каких областях пай продавать выгоднее всего

В Украине продолжается сезонный рост цен на сельскохозяйственные земли, однако по сравнению с 2024 годом стоимость гектара больше на 18-20%. Ценовые рекорды бьют несколько западных областей.

Где в Украине дороже всего продают паи?

Динамика рынка земли в Украине в 2025 году кардинально отличается от прошлогодней, а в ценах заметен раскол из-за факторов безопасности. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по земельным вопросам Игорь Лисецкий.

Рынок земли в Украине вступил в новую фазу зрелости за первые 10 месяцев 2025 года, считает эксперт Игорь Лисецкий. Его нынешняя динамика отличается от прошлогодней, когда также наблюдали восходящий тренд:

в 2024 году средняя стоимость 1 гектара выросла от около 43 тысяч гривен в январе до более 50 тысяч гривен к концу года;

к концу года; в январе 2025 года средняя цена вошла в аномально высокий пик – около 72 тысяч гривен, а после рынок ее скорректировал.

Игорь Лисецкий координатор земельного комитета Украинского клуба аграрного бизнеса Если 2024 год был периодом стабильного восстановления и планомерного роста, то 2025-й характеризуется ценовой коррекцией после стремительного пика, высокой волатильностью в начале года и последующей стабилизацией на высоком ценовом значении. Наибольший рост и абсолютные ценовые рекорды (до 123,9 тысячи гривен) наблюдаются в западном кластере, в частности в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, а также в Киевской.

Эксперт говорит, что аграрии инвестируют полученный от урожая доход в расширение земельного банка на следующий год, поэтому рост цен обусловлен сезонным фактором. Также на стоимость гектара влияет оживление продаж паев владельцами, которое чаще всего происходит после получения арендной платы за них.

По данным Опендатабот, более 100 тысяч гривен за гектар стоят земли в следующих областях:

Ивано-Франковская – 388,6 тысячи гривен за гектар;

Киевская – 159,2 тысячи гривен;

Тернопольская – 141,7 тысячи гривен;

Черкасская – 125 тысяч гривен;

Львовская – 118 тысяч гривен;

Черновицкая – 106,5 тысячи гривен;

Ужгородская – 105,7 тысячи гривен.

Заметим! Осенью 2025 года средняя стоимость гектара земли стабилизировалась на уровне около 61 – 62 тысяч гривен. В аналогичный период 2024 года цены колебались от 49 до 52 тысяч гривен.

Где самые низкие цены на землю в Украине?

Фактор безопасности и военные риски обвалили цены на землю в прифронтовых областях.

Наибольший спад или ценовая стагнация (около 25,4 тысячи гривен) четко зафиксированы в прифронтовых и приграничных регионах, таких как Запорожская, Херсонская и Донецкая области, где военные риски нивелируют ценность земли,

– говорит эксперт Игорь Лисецкий.

Простой земель на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины наносит ущерб местным аграриям, поэтому они заинтересованы в их возвращении в обработку и выступают двигателями инициатив по разминированию. В то же время все зависит от стратегической безопасности региона, отмечает эксперт.

Стоимость менее 40 тысяч гривен за гектар земли имеют следующие области:

Николаевская – 39,4 тысячи гривен;

Донецкая – 38,3 тысячи гривен;

Одесская – 37,1 тысячи гривен;

Херсонская – 36,2 тысячи гривен;

Днепропетровская – 36,1 тысячи гривен;

Запорожская – 30,2 тысячи гривен.

Могут ли получить земли участники боевых действий?