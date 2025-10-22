Від 100 тисяч за гектар: у яких областях пай продавати найвигідніше

В Україні триває сезонне зростання цін на сільськогосподарські землі, проте в порівнянні з 2024 роком вартість гектара більша на 18-20%. Цінові рекорди б’ють кілька західних областей.

Де в Україні найдорожче продають паї?

Динаміка ринку землі в Україні у 2025 році кардинально відрізняється від торішньої, а в цінах помітний розкол через безпекові фактори. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт із земельних питань Ігор Лісецький.

Ринок землі в Україні вступив у нову фазу зрілості за перші 10 місяців 2025 року, вважає експерт Ігор Лісецький. Його цьогорічна динаміка відрізняється від торішньої, коли також спостерігали висхідний тренд:

у 2024 році середня вартість 1 гектара зросла від близько 43 тисяч гривень у січні до понад 50 тисяч гривень до кінця року;

до кінця року; у січні 2025 року середня ціна увійшла в аномально високий пік – близько 72 тисяч гривень, а опісля ринок її скоригував.

Ігор Лісецький координатор земельного комітету Українського клубу аграрного бізнесу Якщо 2024 рік був періодом стабільного відновлення та планомірного зростання, то 2025-й характеризується ціновою корекцією після стрімкого піка, вищою волатильністю на початку року та подальшою стабілізацією на високому ціновому значенні. Найбільше зростання та абсолютні цінові рекорди (до 123,9 тисячі гривень) спостерігаються у західному кластері, зокрема в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, а також у Київській.

Експерт говорить, що аграрії інвестують отриманий від врожаю дохід у розширення земельного банку на наступний рік, тож зростання цін обумовлене сезонним чинником. Також на вартість гектара впливає пожвавлення продажів паїв власниками, що найчастіше відбувається після отримання орендної плати за них.

За даними Опендатабот, понад 100 тисяч гривень за гектар коштують землі в наступних областях:

Івано-Франківська – 388,6 тисячі гривень за гектар;

Київська – 159,2 тисячі гривень;

Тернопільська – 141,7 тисячі гривень;

Черкаська – 125 тисяч гривень;

Львівська – 118 тисяч гривень;

Чернівецька – 106,5 тисячі гривень;

Ужгородська – 105,7 тисячі гривень.

Зауважимо! Восени 2025 року середня вартість гектара землі стабілізувалася на рівні близько 61 – 62 тисяч гривень. В аналогічний період 2024 року ціни коливалися від 49 до 52 тисяч гривень.

Де найнижчі ціни на землю в Україні?

Безпековий фактор і воєнні ризики обвалили ціни на землю в прифронтових областях.

Найбільший спад або цінова стагнація (близько 25,4 тисячі гривень) чітко зафіксовані у прифронтових і прикордонних регіонах, таких як Запорізька, Херсонська та Донецька області, де військові ризики нівелюють цінність землі,

– говорить експерт Ігор Лісецький.

Простій земель на звільнених територіях Харківщини й Херсонщини завдає збитків місцевим аграріям, тож вони зацікавлені в їхньому поверненні до обробітку й виступають рушіями ініціатив з розмінування. Водночас все залежить від стратегічної безпеки регіону, зауважує експерт.

Вартість менш як 40 тисяч гривень за гектар землі мають наступні області:

Миколаївська – 39,4 тисячі гривень;

Донецька – 38,3 тисячі гривень;

Одеська – 37,1 тисячі гривень;

Херсонська – 36,2 тисячі гривень;

Дніпропетровська – 36,1 тисячі гривень;

Запорізька – 30,2 тисячі гривень.

