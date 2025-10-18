Скільки коштує земля в Україні у жовтні?

До повномасштабного вторгнення Росії, в середньому на тиждень в Україні продавали 10 тисяч гектарів землі, а наразі продажі впали до 2,5 тисяч гектарів на тиждень, передає 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Зверніть увагу! У жовтні середня вартість гектара в Україні становить 65 303 гривень, а от у вересні ціна становила ще 61 408 гривень за гектар.

У розрізі областей найбільше гектар сільськогосподарської землі коштує в Івано-Франківській області – 388 651 гривня, а на другому місці – Київська область (159 174 гривень).

Водночас найменша ціна за гектар: в Запорізькій області (30 252 гривень), Дніпропетровській області (36 109 гривень) та Херсонській області (36 215 гривень)

Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч гектарів – це менше ніж 1% від загальної площі з 42,4 мільйона га сільськогосподарської землі в країні.

Середня вартість гектара за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тисяч гривень за гектар, а перший місяць після поновлення роботи у травні 2022 року ціни сягали 43 тисяч гривень за гектар.

Нагадуємо! З 1 липня 2021 року в Україні офіційно відкрився ринок обігу землі cільськогосподарського призначення. Таким чином, з того дня українські громадяни стали повноправними власниками свого майна, отримавши право вільно продавати та купувати земельні ділянки, зауважили на офіційному сайті Президента України.

Чим важливий кадастровий номер і скільки він коштує?