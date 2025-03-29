Какие документы удостоверяют недееспособность лица для подписания договора аренды земли

Обычно в земельных отношениях бывают такие случаи, когда владелец по состоянию здоровья не может осознавать свои действия. В таком состоянии он не может подписывать договор об аренде земли.

Как и почему нужно признать лицо недееспособным

В Украине лицо может быть признано недееспособным только по решению суда, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Это означает, что он не имеет права самостоятельно заключать юридические сделки, в том числе подписывать договор аренды земли.

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Какие документы нужны для признания лица недееспособным:

Медицинское заключение – документы от психиатрических или других медицинских учреждений, которые подтверждают, что человек не способен осознавать свои действия или руководить ими.

– документы от психиатрических или других медицинских учреждений, которые подтверждают, что человек не способен осознавать свои действия или руководить ими. Исковое заявление в суд – подается заинтересованным лицом (родственником, органом опеки или другими заинтересованными лицами).

– подается заинтересованным лицом (родственником, органом опеки или другими заинтересованными лицами). Решение суда о признании лица недееспособным – именно этот документ является юридическим основанием для ограничения прав человека.

Какие документы подтверждают, что лицо не может подписывать договор аренды земли:

Решение суда о недееспособности – главный документ, подтверждающий ограничение прав человека.

– главный документ, подтверждающий ограничение прав человека. Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния – содержит информацию об установлении опеки над лицом.

– содержит информацию об установлении опеки над лицом. Свидетельство об опеке – выдается органами опеки и подтверждает, что заключать сделки от имени лица может только опекун.

Обратите внимание! Без соответствующего решения суда человек считается дееспособным и имеет право самостоятельно заключать договоры. Поэтому, если есть сомнения относительно правомерности подписи договора, нужно проверять указанные документы.