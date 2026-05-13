Евросоюз нарастил агроторговлю, однако импорт из Украины упал

Европейский Союз в 2025 году увеличил как экспорт, так и импорт сельскохозяйственной продукции. В то же время доля Украины в аграрном импорте ЕС заметно сократилась.

По данным Евростата, в 2025 году Европейский Союз экспортировал аграрной продукции на 238,2 миллиарда евро, а импортировал – на 213,5 миллиарда евро. Положительное сальдо торговли составило 24,7 миллиарда евро.

По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 1,6%, тогда как импорт увеличился сразу на 9,3%.

В Евростате отмечают, что за последнее десятилетие торговля сельскохозяйственной продукцией в ЕС стабильно росла. С 2015 до 2025 года экспорт увеличивался в среднем на 4,4% ежегодно, а импорт – на 5%.

Крупнейшим покупателем агропродукции из ЕС в 2025 году оставалась Великобритания, на которую приходилось более 23% экспорта. Далее следовали США, Швейцария и Китай.

Доля Украины в импорте ЕС снизилась

Основными поставщиками агропродукции в Европейский Союз в 2025 году стали Бразилия, Великобритания, США и Китай.

В то же время доля Украины в импорте аграрной продукции в ЕС сократилась с 6,7% до 5%. В Евростате объяснили это завершением действия торговых льгот, которые ранее были введены для украинской агропродукции.

Также в ведомстве обратили внимание, что доля США в экспорте аграрной продукции из ЕС несколько снизилась из-за введения тарифов на отдельные товары.

В то же время стоит отметить, что объемы перевозки зерна из Украины все же выросли несмотря на уменьшение экспорта в ЕС.

За первые четыре месяца 2026 года Украина транспортировала более 11,4 миллиона тонн зерновых грузов по железной дороге, что на 13,1% больше, чем в 2025 году.

В апреле по железной дороге перевезено 2,95 миллиона тонн зерна, из которых 92% направлено в морские порты.

Через западные пограничные переходы экспортируется лишь 8% зерна. Эксперты рынка отмечают, что портовая логистика продолжает играть определяющую роль для стабильного экспорта украинской агропродукции.