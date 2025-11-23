Кто должен убирать под забором: закон объясняет, когда начинается ответственность владельца
- Владельцы или пользователи частных участков должны ухаживать за прилегающей территорией, включая тротуары и зеленые насаждения.
- Нарушение правил благоустройства может привести к штрафам от 340 до 1 700 гривен в зависимости от статуса нарушителя.
Владельцы или пользователи частных участков земли должны ухаживать не только за своей землей, но и за прилегающей к ней территорией. Речь идет и о тротуарах, и о зеленых насаждениях. Если же на этой прилегающей территории будет мусор и сорняки, то за это местная община может даже оштрафовать.
Кто должен ухаживать за территорией возле забора?
В соответствии с законом о благоустройстве населенных пунктов, граждане, которые содержат прилегающую к их территории часть благоустройства и она считается объектом благоустройства, а это могут быть, как тротуары, так и зеленые насаждения у забора, то они несут ответственность за эту территорию, передает 24 Канал.
На сайте Мурованокуриловецкого поселкового совета, что в Винницкой области, говорится об обязательствах граждан, а именно:
- Содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства, если они находятся в собственности или пользовании, а также прилегающие к ним объекты;
- Не нарушать права и законные интересы других субъектов благоустройства населенных пунктов;
- Регулярно уничтожать сорняки, скашивать траву высотой более 10 сантиметров, проводить борьбу с карантинными растениями;
- Кроме того, остатки растительности следует убирать в день проведения работ;
- Нельзя допускать складирования строительных материалов, бытовых отходов, срезанных веток и остатков растительности за пределами собственного земельного участка.
В то же время на сайте Лугинской общины Житомирской области также отмечается, что обеспечить опрятное состояние приусадебного участка и прилегающей территории должен владелец или пользователь земельного участка.
А в случае нарушения правил предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа от 340 гривен до 1 360 гривен. Зато для должностных лиц – от 850 гривен до 1 700 гривен.
Что делать с ветвями соседского дерева?
Если ветви или корни соседского дерева мешают пользоваться участком по его целевому назначению, то владелец участка, на который свисают ветви дерева или выпирают корни, может ее обрезать.
Впрочем рекомендуется перед этим сообщить соседу и отправить ему заказное письмо с требованием об устранении нарушения.
Дело в том, что по нормативам расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева, высота которого имеет более 3 метров, должно составлять не менее 4 метров, а расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева средней высоты (до 3 метров) должна составлять не менее 2 метров.