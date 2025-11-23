Кто должен убирать под забором: закон объясняет, когда начинается ответственность владельца

Владельцы или пользователи частных участков земли должны ухаживать не только за своей землей, но и за прилегающей к ней территорией. Речь идет и о тротуарах, и о зеленых насаждениях. Если же на этой прилегающей территории будет мусор и сорняки, то за это местная община может даже оштрафовать.

Кто должен ухаживать за территорией возле забора?

В соответствии с законом о благоустройстве населенных пунктов, граждане, которые содержат прилегающую к их территории часть благоустройства и она считается объектом благоустройства, а это могут быть, как тротуары, так и зеленые насаждения у забора, то они несут ответственность за эту территорию, передает 24 Канал.

Читайте также Кто является владельцем земли, на которой построен частный дом

На сайте Мурованокуриловецкого поселкового совета, что в Винницкой области, говорится об обязательствах граждан, а именно:

Содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства, если они находятся в собственности или пользовании, а также прилегающие к ним объекты;

Не нарушать права и законные интересы других субъектов благоустройства населенных пунктов;

Регулярно уничтожать сорняки, скашивать траву высотой более 10 сантиметров, проводить борьбу с карантинными растениями;

Кроме того, остатки растительности следует убирать в день проведения работ;

Нельзя допускать складирования строительных материалов, бытовых отходов, срезанных веток и остатков растительности за пределами собственного земельного участка.

В то же время на сайте Лугинской общины Житомирской области также отмечается, что обеспечить опрятное состояние приусадебного участка и прилегающей территории должен владелец или пользователь земельного участка.

А в случае нарушения правил предусмотрена административная ответственность для граждан в виде штрафа от 340 гривен до 1 360 гривен. Зато для должностных лиц – от 850 гривен до 1 700 гривен.

Что делать с ветвями соседского дерева?