В ЕС планируют судиться со странами, блокирующими аграрный экспорт из Украины
- Евросоюз рассматривает судебный иск против Польши, Венгрии и Словакии из-за блокирования импорта украинского зерна, что нарушает правила единого рынка ЕС.
- Брюссель ведет переговоры с правительствами этих стран, заявляя, что национальные ограничения не имеют оправдания, и все варианты действий остаются на рассмотрении.
Евросоюз может подать судебный иск против Польши, Венгрии и Словакии, которые не отменяют запрет на импорт украинского зерна. Эти страны блокируют импорт из Украины, несмотря на обновленное торговое соглашение ЕС и Украины.
ЕС будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией?
Европейская комиссия не исключает возможности судебного иска против Польши, Венгрии и Словакии из-за продления запрета на импорт украинской агропродукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Ограничения этих стран нарушают правила единого рынка Евросоюза, запрещающие национальные торговые барьеры.
Читайте также Польша и Венгрия не отменят запрет на агропродукцию из Украины, несмотря на соглашение с ЕС
Мы не видим оправдания для поддержки этих национальных мер,
– заявил заместитель представителя Еврокомиссии Олаф Гилл.
По его словам, Брюссель усиливает контакты с правительствами трех стран, а все варианты дальнейших действий "остаются на столе". Несмотря на обновленное соглашение, которое должно было учесть беспокойство фермеров стран-членов ЕС, Варшава, Будапешт и Братислава продолжают блокировать украинский импорт.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Брюссель ставит интересы Украины выше интересов европейских фермеров. Его слова поддержал и словацкий коллега Рихард Такач, назвав новые защитные механизмы "недостаточными".
Министерство сельского хозяйства Польши также сообщило, что правительственные ограничения "не снимаются автоматически" с принятием нового соглашения и остаются в силе.
Обновленные пошлины на сою и рапс экономят аграриям 345 миллионов гривен
Закон № 4536-ІХ освобождает украинских аграриев от уплаты экспортной пошлины на сою и рапс, что позволило им сэкономить более 345 миллионов гривен.
С момента вступления в силу закона украинские аграрии экспортировали более 1 миллиона тонн соевых бобов и семян рапса.