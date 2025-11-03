В ЕС планируют судиться со странами, блокирующими аграрный экспорт из Украины

Евросоюз может подать судебный иск против Польши, Венгрии и Словакии, которые не отменяют запрет на импорт украинского зерна. Эти страны блокируют импорт из Украины, несмотря на обновленное торговое соглашение ЕС и Украины.

ЕС будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией?

Европейская комиссия не исключает возможности судебного иска против Польши, Венгрии и Словакии из-за продления запрета на импорт украинской агропродукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. Ограничения этих стран нарушают правила единого рынка Евросоюза, запрещающие национальные торговые барьеры.

Мы не видим оправдания для поддержки этих национальных мер,

– заявил заместитель представителя Еврокомиссии Олаф Гилл.

По его словам, Брюссель усиливает контакты с правительствами трех стран, а все варианты дальнейших действий "остаются на столе". Несмотря на обновленное соглашение, которое должно было учесть беспокойство фермеров стран-членов ЕС, Варшава, Будапешт и Братислава продолжают блокировать украинский импорт.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Брюссель ставит интересы Украины выше интересов европейских фермеров. Его слова поддержал и словацкий коллега Рихард Такач, назвав новые защитные механизмы "недостаточными".

Министерство сельского хозяйства Польши также сообщило, что правительственные ограничения "не снимаются автоматически" с принятием нового соглашения и остаются в силе.

