Венгрия не планирует отменять эмбарго на украинскую продукцию

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что правительство Венгрии не планирует отменять запрет на импорт украинской агропромышленной продукции после вступления в силу обновленного торгового соглашения между Европейским Союзом и Украиной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Венгрии.

Читайте также Вступило в силу обновленное торговое соглашение между Украиной и ЕС

По словам чиновника, "бюрократы ЕС совсем не заинтересованы в том, что будет с ЕС, в частности, с венгерскими фермерами, потому что они подчиняют все украинским интересам". Он добавил, что "соглашение о свободной торговле, заключенное со страной, которая находится в состоянии войны, также вызывает серьезные вопросы".

В частности, венгерский министр возмутился из-за увеличения квот на беспошлинный экспорт ряда украинских товаров в ЕС в обновленном соглашении.

Эти вопросы влияют на нашу повседневную жизнь, но это не те вопросы, которые они ставят, их больше интересует, как сделать Украину более способной экспортировать в Европейский Союз,

– отметил Надь.

Венгерский министр подчеркнул, что правительство защищает венгерских фермеров и в одностороннем порядке держит границу закрытой для украинской сельскохозяйственной продукции.

Поляки тоже не будут ввозить украинскую агропродукцию

В то же время Министерство сельского хозяйства и развития села Польши объявило, что не отменит бессрочный запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника ввиду вступления в силу обновленного торгового соглашения между ЕС и Украиной.

Новые квоты и объемы, установлены в связи со вступлением в силу торгового соглашения между Украиной и ЕС, распространяются на импорт товаров на территорию всего ЕС, тогда как в Польше, по-прежнему, действует бессрочный запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с ложной информацией Министерство аграрной политики подтверждает, что новое соглашение не меняет вышеупомянутые правила,

– говорят в польском министерстве.

Обратите внимание! Там считают, что новое соглашение не содержит все предложенные Польшей положения, которые должны минимизировать потенциальное негативное влияние украинского импорта на польское сельское хозяйство.

Меньше напряжения для европейских фермеров: как Украине помогут новые квоты от ЕС?