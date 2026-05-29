Европа не может распродать яблоки и груши: что это значит для рынка

В Европе сохраняются более высокие, чем ожидалось, запасы яблок и груш, что создает дополнительное давление на рынок. Из-за избытка продукции продажи затягиваются, а импорт фруктов из Южного полушария может замедлиться.

Европейский рынок фруктов сталкивается с избыточными запасами

Запасы яблок и груш в Европе остаются выше оптимальных уровней, что усложняет рыночную ситуацию и влияет на торговлю, сообщает FreshPlaza. Об этом рассказали участники фруктового рынка, отмечая, что ситуация отличается в зависимости от страны и сорта, однако во многих регионах до сих пор накоплены значительные объемы продукции.

Смотрите также Черешня в Украине подешевеет: какими будут цены в сезон

В Великобритании запасы фруктов постепенно сокращаются в соответствии с планом перехода на поставки из Южного полушария в летние месяцы. Однако нынешний сезон оказался сложнее предыдущих лет.

По словам представителя Worldwide Fruit Тони Гардинга, слабый спрос и большие объемы фруктов первого класса усилили конкуренцию на рынке и сделали продажи более зависимыми от промоакций.

В то же время производители сталкиваются со стремительным ростом расходов. Стоимость удобрений и средств защиты растений выросла почти на 40%, а цены на энергоносители остаются нестабильными. В частности, в отдельные периоды цена дизельного топлива для аграриев удваивалась.

Импорт из Южного полушария может задержаться

Избыточные запасы в Европе влияют и на международную торговлю фруктами. Из-за необходимости распродать имеющуюся продукцию отдельные страны могут отложить или ограничить импорт яблок и груш из Южного полушария.

Поставки груш в Великобританию уже продолжаются. Первые партии из Южной Африки, в частности сорта Qtee и Green Williams, начали поступать еще в феврале, а впоследствии добавились груши Forelle. Также рынок получает продукцию из Южной Америки, хотя логистика и в дальнейшем остается сложной из-за перебоев в морских перевозках.

Относительно яблок, рынок переходит на продукцию из Южной Африки и Новой Зеландии. В ближайшие недели ожидаются дополнительные поставки из Чили, Аргентины и Южной Африки, включая сорта Pink Lady, Royal Gala и Granny Smith.

Несмотря на сложный сезон, качество фруктов позднего сбора из Северного полушария остается высоким.

Погода и геополитика добавляют новых рисков

Сезон выращивания в Новой Зеландии и Чили в целом был благоприятным, что позволило сформировать стабильный урожай. Зато в части Южной Африки и Аргентины ситуацию осложнили град и неблагоприятные погодные явления.

В регионе Серес в Южной Африке непогода повредила сады и инфраструктуру, что негативно повлияло на объемы экспортной продукции первого класса. В то же время в регионе Элгин производители сообщают о хорошем урожае и высоком качестве фруктов.

Дополнительные риски создает и международная ситуация. Из-за напряженности на Ближнем Востоке часть судоходных компаний уже вводит дополнительные "военные" надбавки к фрахту. Пока прямое влияние на поставки фруктов в Великобританию остается ограниченным, однако рынок внимательно следит за развитием событий.

Украинские фермеры проигрывают импортной груше

Ранее мы говорили, что в нынешнем сезоне украинский рынок груши остается под давлением импортной продукции. В то же время цены на отечественную грушу оказались ниже, чем ожидали производители.