ФЛП или юрлицо: как выгоднее обложить налогом фермерское хозяйство
Фермерское хозяйство подлежит обязательной государственной регистрации, его можно зарегистрировать как ФЛП, или же как юридическое лицо. Выбор между двумя вариантами остается за фермером, который учтет все преимущества и недостатки в своем конкретном случае.
Я облагаются налогами фермерские хозяйства
Руководитель практики налогового права юридической компании MORIS Василий Андрусяк рассказал 24 Каналу, что администрирование ФЛП легче по сравнению с администрированием ООО. Кроме того, ФЛП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, а учредители ООО отвечают только тем имуществом, которое было внесено в уставный капитал.
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Что же касается налогов, то основной выбор лежит между общей системой налогообложения и упрощенной.
Общая система для ФЛП
Такая система, по словам Андрусяка, предусматривает:
- уплату 18% налога на доходы физических лиц с прибыли (то есть доходы минус расходы);
- 1,5% военного сбора;
- 22% единого социального взноса (минимальная сумма в месяц – 1760 гривен, максимальная – 26 400 гривен);
- после превышения лимитного порога в 1 миллион гривен операций по поставке товаров и услуг за последние 12 календарных месяцев необходимо будет также зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость и уплачивать его по ставке 20% в бюджет. В то же время исходящий НДС – "налоговые обязательства" – уменьшается на сумму входящего НДС – "налогового кредита", поэтому эффективная налоговая нагрузка по НДС обычно составляет значительно меньше, чем 20%.
Кому стоит обратить внимание на эту систему
В целом такая система может быть выгодной для тех плательщиков, которые имеют значительную расходную часть, поскольку налоги будут платиться с прибыли, а не с дохода.
Общая система для юридических лиц
Этой системой налогообложения предусмотрено:
- 18% налога на прибыль предприятий;
- НДС 20% после перелимита порога в 1 миллион гривен.
Также надо учесть, что в случае выплаты юрлицом дивидендов в пользу своих учредителей, необходимо будет уплатить еще 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.
Если же юрлицо будет платить зарплату, то с зарплаты работника необходимо будет перечислить в бюджет 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора, а также начислить на нее 22% ЕСВ, которые в целом будут расходами юридического лица и уменьшать его прибыль, подлежащую налогообложению,
– отметил Василий Андрусяк.
Упрощенная система налогообложения
Эта система, по словам юриста, имеет много общего как для юридического лица, так и для ФЛП и имеют общие черты.
1 группа единого налога (ФЛП):
- годовой лимит дохода 1 185 700 гривен,
- ставка единого налога – не более 10% от прожиточного минимума (302,80 гривен),
- ЕСВ (минимальная сумма в месяц – 1 760 гривен, максимальная – 26 400 гривен).
Эта группа не предусматривает возможность использовать наемный труд, а произведенная продукция должна реализовываться населению. Поэтому в целом единый налог 1 группы актуален только для микро фермерских хозяйств, которые не планируют подбирать работников или работать с юридическими лицами.
2 группа единого налога (ФЛП):
- годовой лимит дохода 5 921 400 гривен,
- ставка единого налога – не более 20% от минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года (1 420 гривен),
- ЕСВ (минимальная сумма в месяц – 1 760 гривен, максимальная – 26 400 гривен).
Эта группа не содержит запрета на торговлю продукцией с юридическими лицами, а также позволяет использовать труд наемных работников в количестве не более 10 человек, поэтому она актуальна для малых фермерских хозяйств.
3 группа единого налога (ФЛП и ЮЛ):
- годовой лимит дохода 8 285 700 гривен,
- ставка единого налога – или 3% от дохода и НДС 20%, или 5% от дохода.
Лимитов по количеству работников или кругу контрагентов данная группа не содержит, что делает ее довольно удобной, однако уплата налога с дохода без учета расходов не всегда является оптимальной. Кроме того, если ЮЛ будет выплачивать дивиденды в пользу физических лиц-учредителей, то такие дивиденды будут подлежать налогообложению по ставке 9% НДФЛ и 1,5% военного сбора,
– объясняет Андрусяк.
В чем преимущества 4 группа единого налога
Эта группа предусмотрена исключительно для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для юридических лиц предусмотрено ограничение, что доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равна или превышает 75%.
Для ФЛП предусмотрен ряд критериев, среди которых:
- деятельность по исключительно выращиванию, сбора, вылова, переработки собственноручно выращенной продукции и ее продажа,
- ведение хозяйственной деятельности по месту налогового адреса,
- запрет на использование труда наемных лиц,
- привлечение к деятельности только членов семьи,
- площадь сельхозугодий в собственности или пользовании не менее 0,5 гектаров, но не более 20 гектаров.
Для расчета налога необходимо взять нормативно-денежную оценку земельного участка (с учетом индексации) и умножить на ставку налога, которая отличается в зависимости от категорий (типа) земель и составляет от 0,19 до 50.
В общем, 4 группа единого налога является наиболее привлекательным вариантом для крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, ведь она создана именно для данной категории налогоплательщиков и учитывает специфику ведения бизнеса в данном сегменте.