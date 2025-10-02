Стоимость закупки какао-бобов у Ганы производителями из Кот-д'Ивуара заметно выросла. Это стимулировало фермеров Ганы увеличить объемы экспорта, что ослабляет дефицит какао в мире.

Дефицит какао в мире должен уменьшаться

Гана второй раз в этом сезоне увеличила сумму, которую она платит фермерам за их какао-бобы, после того, как ведущий производитель Кот-д'Ивуар повысил свои закупочные цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это приведет к увеличению поступлений бобов на склады и облегчению глобального дефицита поставок.

Обратите внимание! Министр финансов Кассиэль Ато Форсон в столице Ганы Аккре заявил, что закупочная цена на сельскохозяйственном производстве была повышена с 3228,75 седи до 3625 седи (288,84 долларов США) за мешок весом 64 килограмма. Это заявление произошло после того, как Кот-д'Ивуар днем ранее повысил собственную государственную цену на 27% до 2800 франков КФА (5 долларов США) за килограмм.

Гана ввела более высокие экспортные цены на кофе

Это повышение, второе с августа, когда Гана начала сезон какао 2025-26 годов, означает, что производитель №2 теперь платит своим фермерам 56,64 седи (4,5 доллара) за килограмм, что все еще немного ниже, чем у соседа. Новая цена будет действовать с пятницы. Гана незначительно повысила оплату труда фермеров в начале сезона после того, как местная валюта выросла относительно доллара. С тех пор седи ослаб более чем на 16% относительно доллара, что снизило ценность, которую получают производители.

Со вчерашнего дня цена в Гане выше, чем цена на какао в Кот-д'Ивуаре. Теперь мы конкурентоспособны,

– сказал Форсон.

Рынок внимательно следит за ценами в Гане и Кот-д'Ивуаре. Более высокие закупочные цены побуждают производителей сдавать фасоль для переработки и экспорта. В течение последних нескольких лет, поскольку два подряд дефициты привели к рекордно высоким ценам на фьючерсы в Нью-Йорке, фермеры в обеих странах, где рынок жестко контролируется государством, накапливали и контрабандой вывозили фасоль в соседние страны в поисках лучшего вознаграждения.

Важно! В четверг фьючерсы на нью-йоркский фунт упали третий день подряд, достигнув нового 10-месячного минимума. Седи торговался относительно неизменным на уровне 12,55 за доллар.

