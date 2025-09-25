Могут ли соседи изменять границы своих смежных участков по согласию
- Изменение границ смежных земельных участков возможно с согласия владельцев, соблюдая определенные процедуры.
- Необходимо получить письменное согласование, разработать документацию, внести изменения в Государственный земельный кадастр и, при необходимости, в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Иногда граница участков, установленная между соседскими участками может не устраивать обоих соседей. Тогда владельцы этих участков пытаются двигать их границы так, чтобы ими стало удобно пользоваться.
Как можно изменить границы участков?
Юристы Елена Юрец и Марина Шарапа рассказали в комментарии 24 Каналу, что по общему правилу изменение границ смежных земельных участков частной собственности происходит с согласия их владельцев. В то же время должны быть соблюдены определенные процедуры.
В случае изменения границ смежных земельных участков частной собственности (без изменения площадей), соответствии со статьей 106 и пунктом 12 статьи 79-1 Земельного кодекса Украины, а также статьи 55 и пункта 4 Заключительных и переходных положений Закона Украины "О Государственном земельном кадастре", необходимым является:
- получение письменного согласования от лиц, которым принадлежит право собственности на смежные земельные участки;
- разработка инженерами-землеустроителями технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности);
- внесение, на основе разработанной документации, изменений о границах земельного участка в Государственный земельный кадастр Украины и получения выписки о земельном участке, в котором будут отражены изменения.
В таком случае исправляется только информация о координатах углов поворота границ земельного участка без изменения кадастрового номера земельного участка. Соответственно, изготовление новых правоустанавливающих документов не требуется.
Обратите внимание! Однако, по словам Марины Шарапы и Елены Юрец, в случае изменения площади земельного участка в результате изменения границ, дополнительным мероприятием является внесение изменений о земельном участке и право собственности на него в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
В чьей собственности земельный участок, на котором построен частный дом?
Согласно статье 377 Гражданского кодекса Украины, право собственности на земельный участок переходит к новому владельцу недвижимости вместе с домом.
Переход права собственности на земельный участок происходит без изменения его целевого назначения, на условиях, установленных законодательством.
Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках.