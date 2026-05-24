Гранты, поддержки, компенсации: какие программы действуют для аграриев в 2026 году

Несмотря на вызовы войны, в 2026 году государство предусмотрело значительную поддержку для украинских аграриев. Фермеры могут получить гранты на развитие собственного дела или поддержку сельхозпроизводства.

Какую поддержку заложило правительство в бюджете?

В государственном бюджете на 2026 год правительство заложило на поддержку аграрного сектора 14,1 миллиарда гривен. Это одна из крупнейших сумм за последние годы, пишет Latifundist.

Как отметил министр экономики Алексей Соболев, эти средства направлены на важные для экономики направления, которые обеспечивают устойчивость аграрной сферы.

Приоритетами являются прифронтовые территории, развитие орошения и поддержка производителей, которые работают в сложных условиях. Мы усиливаем инструменты страхования, направляем деньги на животноводство, аквакультуру и на гуманитарное разминирование земель,

– подчеркнул Соболев.

Из заложенной в бюджет суммы средства распределяют по следующим направлениям:

поддержка сельхозпроизводителей – 9,5 миллиарда гривен;

поддержка фермерских хозяйств – 2,6 миллиарда гривен;

гуманитарное разминирование земель – еще 2 миллиарда гривен.

Какие основные программы и гранты действуют?

В 2026 году в Украине действуют различные программы поддержки для аграриев. Обычно каждая из них направлена на конкретную задачу.

Дотации на угодья

Это выплаты на 1 гектар для аграриев, которые работают в зоне возможных боевых действий и на деоккупированных территориях.

Поддержка животноводства

Государство предоставляет специальные субсидии фермерам на содержание коров, коз и овец из расчета на голову скота – от 2 до 7 тысяч.

Компенсация за приобретение техники и оборудования украинского производства

Аграриям возвращают до 25% стоимости купленной техники, которая сделана в Украине и имеет не менее 60% локализации.

Гранты на развитие садоводства и теплиц

На эту программу в бюджете заложили в 2026 году 465 миллионов гривен. Агропроизводители, которые работают в прифронтовых зонах, пользуются особыми условиями, а именно государство покрывает до 80% расходов

Грант на перерабатывающее предприятие

Направлена непосредственно на тех, кто занимается переработкой агропродукции. Участники обязательно должны иметь договор на оборудование и обеспечить минимум 5 рабочих мест, пишет Kurkul.

Программа "Хлопчатник"

Это новая поддержка, которая должна стимулировать выращивание важного сырья для оборонной промышленности.

Грант "Собственное дело"

Помощь составляет до 350 тысяч гривен, а для участников боевых действий – до 1 миллиона. Половину можно использовать на семена, удобрения и т.д., остальные на технику.

Также впервые в этом году правительство запустило поддержку строительства крупных овощехранилищ и фруктохранилищ. Государство будет покрывать до 30% стоимости строительства, но не более 20 миллионов гривен, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Поддержка будет предоставляться для строительства новых хранилищ вместимостью от 3 тысяч тонн и при условии создания рабочих мест. Для прифронтовых регионов будут действовать льготные условия. Государство сможет покрыть до 50% стоимости строительства, если предприятие: расположено на территориях активных или возможных боевых действий; имеет в собственности 80% земельных участков на временно оккупированных территориях,

– объяснила премьер-министр.

Какие программы для безопасности фермеров действуют?

Украинские фермеры также могут воспользоваться государственной программой разминирования сельскохозяйственных земель. В рамках этой инициативы государство полностью оплачивает проведение работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Украине начала действовать государственная программа агрострахования. Она призвана помочь фермерам уменьшить риски возможных убытков в работе. В рамках этой программы государство компенсирует аграриям до 60% стоимости страхования.