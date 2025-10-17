Сбор грибов является одним из лучших способов провести выходные и отдохнуть на природе с пользой. Однако чтобы собрать хоть какое-то количество грибов – надо знать, где они растут.

Как найти грибное место?

Найти места, где растет действительно много съедобных грибов в некоторых регионах Украины бывает довольно непросто, поэтому журналисты 24 Канала пообщались на эту тему с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Как таковых правил нет. Единственное, что стоит заметить, что большинство съедобных грибов растет именно в лесу, поэтому стоит искать их именно там.

По словам ученого дело в том, что любой лес требует грибов как компаньонов и организмов, которые через специальную связь с корнями (так называемая микориза) поставляют растениям воду и растворенные в ней минералы.

Интересно! Остап Богославец отмечает, что древесные растения зависимы от таких вещей, поэтому теоретически в любом лесу можно найти грибы. Но здесь нужно выбирать места, которые будут не загрязненными.

