Как найти грибное место?
Найти места, где растет действительно много съедобных грибов в некоторых регионах Украины бывает довольно непросто, поэтому журналисты 24 Канала пообщались на эту тему с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем.
Как таковых правил нет. Единственное, что стоит заметить, что большинство съедобных грибов растет именно в лесу, поэтому стоит искать их именно там.
По словам ученого дело в том, что любой лес требует грибов как компаньонов и организмов, которые через специальную связь с корнями (так называемая микориза) поставляют растениям воду и растворенные в ней минералы.
Интересно! Остап Богославец отмечает, что древесные растения зависимы от таких вещей, поэтому теоретически в любом лесу можно найти грибы. Но здесь нужно выбирать места, которые будут не загрязненными.
Сбор грибов, занесенных в Красную книгу Украины, нарушает законодательство и угрожает выживанию редких видов.
За нарушение правил сбора краснокнижных грибов предусмотрены штрафы от 425 до 5 100 гривен в зависимости от статуса нарушителя.