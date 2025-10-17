Як знайти грибне місце?
Знайти місця, де росте справді багато їстівних грибів у деяких регіонах України буває доволі непросто, тому журналісти 24 Каналу поспілкувалися на цю тему з профільним фахівцем, мікологом Остапом Богославцем.
Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там.
За словами вченого річ у тім, що будь-який ліс потребує грибів як компаньйонів та організмів, які через спеціальний зв'язок з коренями (так звана мікориза) постачають рослинам воду та розчинені у ній мінерали.
Цікаво! Остап Богославець зазначає, що деревні рослини залежні від таких речей, тому теоретично у будь-якому лісі можна знайти гриби. Але тут потрібно обирати місця, які будуть не забрудненими.
Збір грибів, занесених до Червоної книги України, порушує законодавство і загрожує виживанню рідкісних видів.
За порушення правил збору червонокнижних грибів передбачено штрафи від 425 до 5 100 гривень залежно від статусу порушника.