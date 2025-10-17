Як знайти грибне місце?

Знайти місця, де росте справді багато їстівних грибів у деяких регіонах України буває доволі непросто, тому журналісти 24 Каналу поспілкувалися на цю тему з профільним фахівцем, мікологом Остапом Богославцем.

Читайте також Не шукайте навмання: ось де в лісі ховаються білі гриби

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там.

За словами вченого річ у тім, що будь-який ліс потребує грибів як компаньйонів та організмів, які через спеціальний зв'язок з коренями (так звана мікориза) постачають рослинам воду та розчинені у ній мінерали.

Цікаво! Остап Богославець зазначає, що деревні рослини залежні від таких речей, тому теоретично у будь-якому лісі можна знайти гриби. Але тут потрібно обирати місця, які будуть не забрудненими.

Влетите в чималеньку суму: які гриби категорично не можна збирати в Україні?