Погода повлияла на урожай: где в Украине аграрии сталкиваются с проблемами, связанными с засухой

Погодные условия во второй декаде июня в целом были благоприятными для развития большинства сельскохозяйственных культур, однако ситуация в регионах существенно различалась. В некоторых областях начала усиливаться почвенная засуха, тогда как в других аграрии получили достаточный уровень влаги.

Прохладная погода способствовала развитию сельскохозяйственных культур

Во второй декаде июня в Украине преобладала прохладная погода из-за прохождения холодных атмосферных фронтов. По данным специалистов Укргидрометцентра, отсутствие чрезмерно высоких температур и периодические дожди в целом создали благоприятные условия для развития большинства сельскохозяйственных культур.

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Невысокие температуры воздуха и почвы помогли сохранить влагу, а осадки во многих регионах улучшили состояние посевов. Развитие растений при этом происходило вблизи средних многолетних сроков.

В то же время такая погода имела и негативные последствия. Из-за повышенной влажности активнее начали распространяться грибковые болезни, а также усилился рост сорняков на полях.

Специалисты отмечают, что постепенно продолжалось накопление эффективного тепла, необходимого для дальнейшего развития культур.

В некоторых областях усилилась почвенная засуха

Несмотря на в целом благоприятные условия, в южных, центральных и восточных областях ситуация оставалась более сложной. Там из-за недостатка продуктивных осадков продолжалось развитие и усугубление почвенной засухи.

Больше всего это повлияло на ранние яровые культуры, для которых неблагоприятные условия начали формироваться еще в первой декаде июня.

Важно! В то же время, по мнению специалистов, для поздних технических культур ситуация оставалась более стабильной. Уровень увлажнения почвы на большинстве площадей оценивался от удовлетворительного до оптимального, что позволяло растениям нормально проходить этапы вегетации.