В магазинах Украины становится все больше импортных сыров, и этому есть довольно логичное объяснение. Пока отечественные производители повышают цену на свою продукцию, на полки магазинов попадает более дешевый зарубежный сыр.

Импорт вытесняет украинские сыры

В сентябре украинские сыроделы решили поднять цены на свой товар, надеясь на традиционный осенний рост спроса, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Однако такая стратегия выглядит рискованной на фоне общеевропейских тенденций: за последний месяц в ЕС сыр подешевел более чем на 10%, тогда как в Украине подорожал на 5%.

Это ценовое несоответствие уже начало влиять на рынок – импорт сыра в августе вырос на 10% по сравнению с июлем, и уже занимает существенную долю в общем объеме продаж. Ожидается, что в осенние месяцы импорт продолжит расти, поскольку европейские поставщики активно пользуются выгодной для них ситуацией.

Обратите внимание! Особенно уязвимой остается категория "белых" сыров, где импортеры уже давно контролируют большую часть рынка. В сегменте плавленых сыров, несмотря на стабильное производство в Украине, доля импорта также удерживается на высоком уровне.

Разница в ценах между украинским сыром и потенциальным импортом остается значительной: даже с учетом скидок, украинские производители не могут конкурировать по стоимости с импортируемыми сырами.

Важно! В то же время продажи украинского сыра на внешние рынки демонстрируют положительную динамику. В прошлом месяце экспорт полутвердых сыров вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя импорт в этой категории все еще вдвое превышает экспортные объемы.

