Украинские аграрии получили возможность продавать свои семена подсолнечника еще в одну страну, которая может стать очень важным торговым партнером. Речь идет об Аргентине.

Украина может экспортировать подсолнечник в Аргентину

Украина получила официальное право экспортировать в Аргентинскую Республику семена подсолнечника для посева, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу Украины. Это стало возможным благодаря согласованию фитосанитарных требований между компетентными органами обеих стран.

Экспорт возможен при условии соблюдения определенных фитосанитарных требований, которые должны быть подтверждены путем заполнения дополнительной декларации фитосанитарного сертификата.

Открытие аргентинского рынка для украинского семян подсолнечника – это результат системной работы фитосанитарной службы и наших международных партнеров. Это не только укрепляет позиции Украины на мировом аграрном рынке, но и создает новые возможности для отечественных производителей,

– отмечает председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Для экспорта семян подсолнечника в Аргентину необходимо обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы для проведения фитосанитарных процедур и оформления фитосанитарного сертификата в соответствии с фитосанитарными требованиями, которые размещены на вебпортале Госпродпотребслужбы.