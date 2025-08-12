Українські аграрії отримали можливість продавати своє насіння соняшника ще в одну країну, яка може стати дуже важливим торговим партнером. Мова йде про Аргентину.

Україна може експортувати соняшник до Аргентини

Україна отримала офіційне право експортувати до Аргентинської Республіки насіння соняшнику для посіву, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держпродспоживслужбу України. Це стало можливим завдяки погодженню фітосанітарних вимог між компетентними органами обох країн.

Експорт можливий за умови дотримання визначених фітосанітарних вимог, що мають бути підтверджені шляхом заповнення додаткової декларації фітосанітарного сертифіката.

Відкриття аргентинського ринку для українського насіння соняшнику – це результат системної роботи фітосанітарної служби та наших міжнародних партнерів. Це не лише зміцнює позиції України на світовому аграрному ринку, а й створює нові можливості для вітчизняних виробників,

– зазначає голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Для експорту насіння соняшнику до Аргентини необхідно звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби для проведення фітосанітарних процедур та оформлення фітосанітарного сертифіката відповідно до фітосанітарних вимог, які розміщено на вебпорталі Держпродспоживслужби.