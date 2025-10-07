По результатам прошлого месяца украинские производители в основном вышли в плюс по основным направлениям экспорта пшеницы. Однако была и большая ложка дегтя – "отпал" достаточно большой рынок Таиланда.

Украина потеряла одно из направлений экспорта пшеницы

Экспорт пшеницы из Украины в сентябре составил 1,8 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Общий экспорт агропродукции в прошлом месяце составил 2,9 миллиона тонн.

Аналитики отмечают, что Украина увеличила отгрузки пшеницы в сентябре на рынок Египта – до 700 тысяч тонн против 107 тысяч тонн в прошлом году, Индонезии – 417 тысяч тонн (390 тысяч тонн).

Остальные основные направления экспорта в сентябре:

Алжир – 175 тысяч тонн,

Вьетнам – 126 тысяч тонн,

Йемен – 117 тысяч тонн,

Тунис – 101 тысяч тонн.

В то же время Украина потеряла рынок сбыта в сентябре в направлении Таиланда, куда не было отгружено ни одной тонны против 277 тысяч тонн в прошлом году,

– говорят аналитики.

Также они добавляют, что наблюдается восстановление спроса на пшеницу. Цены на продовольственную и фуражную качество на прошлой неделе торговались в диапазоне 220-224 долларов и 206-210 долларов соответственно. Спотовый индекс цены продовольственной пшеницы (11,5 белок) с поставкой в течение 30 дней поднялся на 1 доллар относительно пятницы предыдущей недели – до 220 долларов.

Обратите внимание! Индекс фуражной пшеницы также вырос на 1 доллар – до 207 долларов.

